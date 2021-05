Covid, spiragli di ottimismo dal bollettino. Ecco come avere il green pass per viaggiare (Di martedì 4 maggio 2021) Buone notizie, anche se il bilancio dei morti resta tragico, sul fronte del Covid in italia: sono 9.116 i contagi secondo il bollettino della Protezione Civile del maggio. Da tabella risultano 305 morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati fatti 315.506 tamponi con l’indice di positività al 2,88% in miglioramento rispetto a ieri quando era al 4,88%. Da inizio pandemia ci sono state 121.738 vittime. Calano gli ingressi in terapia intensiva di 67 unità, siamo a 2.423 occupate nel Paese. Nei reparti ordinari sono 18.176 i ricoverati Covid, 219 in meno in 24 ore. La buona notizia è che i turisti, presto, potranno tornare in Italia e che gli italiani potranno viaggiare in Italia e all’estero grazie al passaporto verde. Ecco come avere il ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 maggio 2021) Buone notizie, anche se il bilancio dei morti resta tragico, sul fronte delin italia: sono 9.116 i contagi secondo ildella Protezione Civile del maggio. Da tabella risultano 305 morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati fatti 315.506 tamponi con l’indice di positività al 2,88% in miglioramento rispetto a ieri quando era al 4,88%. Da inizio pandemia ci sono state 121.738 vittime. Calano gli ingressi in terapia intensiva di 67 unità, siamo a 2.423 occupate nel Paese. Nei reparti ordinari sono 18.176 i ricoverati, 219 in meno in 24 ore. La buona notizia è che i turisti, presto, potranno tornare in Italia e che gli italiani potrannoin Italia e all’estero grazie alaporto verde.il ...

SecolodItalia1 : Covid, spiragli di ottimismo dal bollettino. Ecco come avere il green pass per viaggiare - vivere_sardegna : Covid: ritorno in arancione con spiragli per fascia gialla - statodelsud : Covid: ritorno in arancione con spiragli per fascia gialla - Pino__Merola : Covid: ritorno in arancione con spiragli per fascia gialla - SardiniaPost : L'ordinanza di Speranza lascia spiragli aperti per il passaggio in zona gialla dalla settimana prossima. Dipenderà… -