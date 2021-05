Covid: prima dose di vaccino a nonna Maria di 101 anni (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiprima dose di vaccino contro il Covid-19, oggi, per la nonna di Bacoli. La squadra esterna degli operatori sanitari dell’Asl Napoli 2 ha somministrato la prima dose di vaccino a Maria Salemme, 101 anni, fissando l’appuntamento per il richiamo tra 21 giorni. “È la dolce nonnina di tutta la città – ha scritto il sindaco, Josi Gerardo Della Ragione, nel darne notizia -. Anche lei ha deciso di fare il vaccino! Siamo sulla buona strada. Continuiamo così”. A Bacoli, secondo i dati forniti dalla struttura sanitaria, sono oltre 8mila i cittadini che hanno ricevuto la prima dose del vaccino. Più di 1.500 quelli che hanno ricevuto ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutidicontro il-19, oggi, per ladi Bacoli. La squadra esterna degli operatori sanitari dell’Asl Napoli 2 ha somministrato ladiSalemme, 101, fissando l’appuntamento per il richiamo tra 21 giorni. “È la dolce nonnina di tutta la città – ha scritto il sindaco, Josi Gerardo Della Ragione, nel darne notizia -. Anche lei ha deciso di fare il! Siamo sulla buona strada. Continuiamo così”. A Bacoli, secondo i dati forniti dalla struttura sanitaria, sono oltre 8mila i cittadini che hanno ricevuto ladel. Più di 1.500 quelli che hanno ricevuto ...

