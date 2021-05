Covid, news: 9.116 nuovi casi su 315.506 tamponi. 305 i morti nelle ultime 24 ore. LIVE (Di martedì 4 maggio 2021) Calano le terapie intensive (-67) e i ricoveri (-219). Tasso di positività scende al 2,9%. Draghi: "Da metà maggio pass per viaggiare in Italia". Un quarto degli italiani ha ricevuto almeno una dose del vaccino. La Sicilia avvia la campagna di massa nelle isole minori: si parte nel weekend a Lampedusa e Linosa. Prende forma il dl Sostegni bis: nuovi ristori e mutui per gli under 36 Leggi su tg24.sky (Di martedì 4 maggio 2021) Calano le terapie intensive (-67) e i ricoveri (-219). Tasso di positività scende al 2,9%. Draghi: "Da metà maggio pass per viaggiare in Italia". Un quarto degli italiani ha ricevuto almeno una dose del vaccino. La Sicilia avvia la campagna di massaisole minori: si parte nel weekend a Lampedusa e Linosa. Prende forma il dl Sostegni bis:ristori e mutui per gli under 36

