Covid: nel milanese 353 casi, 298 a Varese (Di martedì 4 maggio 2021) Milano, 4 mag. (Adnkronos) – Nella provincia di Milano ci sono da ieri 353 nuovi positivi al Covid19 scoperti dai tamponi, di cui 145 a Milano città. Numeri in linea con la provincia di Varese, dove si contano 298 nuovi casi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

