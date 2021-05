Covid: Moratti scrive a Sala e prefetto, 'ora prevenzione e parere Cts su eventi' (Di martedì 4 maggio 2021) Milano, 4 mag. (Adnkronos) - "Capisco la passione che anima i tifosi, ma in vista di prossimi eventi che potrebbero riportare nelle piazze tanta gente è opportuno che Amministrazioni e Prefetture chiedano un parere preventivo al Comitato tecnico scientifico, in modo da affrontare preparati e per tempo eventuali nuove occasioni di grandi e incontrollati assembramenti. La direzione dell'assessorato al Welfare è disponibile a ogni tipo di collaborazione". È un passaggio della lettera che la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, ha scritto al prefetto di Milano, Renato Saccone, e al sindaco, Giuseppe Sala. "Da milanese e soprattutto in qualità di vicepresidente e assessore regionale al Welfare - ha spiegato - ho osservato con profonda ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Milano, 4 mag. (Adnkronos) - "Capisco la passione che anima i tifosi, ma in vista di prossimiche potrebbero riportare nelle piazze tanta gente è opportuno che Amministrazioni e Prefetture chiedano unprvo al Comitato tecnico scientifico, in modo da affrontare preparati e per tempo eventuali nuove occasioni di grandi e incontrollati assembramenti. La direzione dell'assessorato al Welfare è disponibile a ogni tipo di collaborazione". È un passaggio della lettera che la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia, ha scritto aldi Milano, Renato Saccone, e al sindaco, Giuseppe. "Da milanese e soprattutto in qualità di vicepresidente e assessore regionale al Welfare - ha spiegato - ho osservato con profonda ...

