Covid: Mazzeo, 'Dalla prossima settimana in Toscana vaccini per 60-64 anni' (Di martedì 4 maggio 2021) Firenze, 4 mag. - (Adnkronos) - "Il presidente Giani ha appena comunicato due importanti novità relativo al piano vaccinale della Toscana. Da domattina alle 9 saranno disponibili sul portale le prime 102.000 dosi riservate alla fascia 65-69 (nati dal 1952 al 1956 compresi). Dalla prossima settimana via alle vaccinazioni anche per la fascia 60-64 (nati dal 1957 al 1961). Il vaccino somministrato dipenderà Dalla disponibilità". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Firenze, 4 mag. - (Adnkronos) - "Il presidente Giani ha appena comunicato due importanti novità relativo al piano vaccinale della. Da domattina alle 9 saranno disponibili sul portale le prime 102.000 dosi riservate alla fascia 65-69 (nati dal 1952 al 1956 compresi).via alle vaccinazioni anche per la fascia 60-64 (nati dal 1957 al 1961). Il vaccino somministrato dipenderàdisponibilità". Lo scrive su Facebook il presidente del Consiglio regionale della, Antonio

zazoomblog : Covid: Mazzeo In Toscana al via vaccinazione per familiari degli iper fragili - #Covid: #Mazzeo #Toscana… -