Covid Lombardia: oggi 1.354 contagi, 353 a Milano. Dati 4 maggio (Di martedì 4 maggio 2021) Sono 1.354 i nuovi contagi di coronavirus in Lombardia secondo i Dati del bollettino di oggi, 4 maggio. Si registrano altri 41 morti, un dato che porta a 33.014 il totale dei decessi nella regione dall'inizio della pandemia di Covid-19. Da ieri sono stati processati 39.365 tamponi, l'indice di positività è al 3,4%. In calo i pazienti in terapia intensiva, che sono in tutto 525 (-10 da ieri), mentre aumentano i ricoverati in area non critica (3.263, +48). I guariti dimessi sono in tutto 728.840 (+1.407). Questi i nuovi casi per provincia: Milano: 353 (di cui 145 a Milano città); Bergamo: 67; Brescia: 124; Como: 198; Cremona: 46; Lecco: 25; Lodi: 31; Mantova: 35; Monza e Brianza: 67; Pavia: 65; Sondrio: 6; Varese: 298.

