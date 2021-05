ansa_liguria : Covid: in Liguria superata la soglia dei 100mila contagi - rep_genova : Covid, ancora in calo i contagi in Liguria: percentuale di nuovi positivi poco sopra il 2% [aggiornamento delle 17:… - qn_lanazione : #Liguria. #Covid Liguria, 161 nuovi #casi. In aumento gli #ospedalizzati - BJLiguria : Bollettino Covid: 161 nuovi casi, superata quota 100.133 positivi da inizio emergenza - - RegLiguria : [4/5-17.26] #CoronavirusLiguria ?? Vaccini Covid ?? Consegnati = 706.880 ?? Somministrati = 646.458 (91% dei conseg… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Liguria

...d'imposta ottenuto dall'impresa in ragione della situazione reddituale dichiarata per l'anno 2020 in quanto i contributi a fondo perduto causasono esclusi dalla tassazione" afferma CnaSono altri 10 i decessi di persone positive al coronavirus registrati in, secondo l'... In ospedale ci sono 549 pazienti, 9 in più di ieri. Di questi, 62 sono in terapia intensiva. ...Dagli ultimi tamponi processati (4.095 con test molecolare + 2.493 con test antigenico rapido) sono risultati oggi 161 i nuovi positivi covid in ...Nel 2020 in Italia si è registrato il minimo di nascite e il massimo di decessi: 7 neonati e 13 morti per mille abitanti. In particolare, i decessi sono stati 746 mila, il 18% in più di quelli rilevat ...