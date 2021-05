Covid | l' Ema avvia l' esame del vaccino di Sinovac | Festa Inter | Sileri | ' Errore che pagheremo'

(Di martedì 4 maggio 2021) L'Ema hato l'delsviluppato dalla cinese. Intanto il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, in merito ai festeggiamenti per lo scudetto dell', ha detto: 'Fa ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Ema

"L'- precisa - valuterà la conformità del vaccino- 19 (Vero Cell) inattivato con i consueti standard Ue" relativi a "efficacia, sicurezza e qualità. Sebbene l'non sia in grado di ...... il virus che causa- 19, e possa aiutare a proteggere dalla malattia', si legge in una nota dell'Astrazeneca agli under 60 è pericoloso? Nel nuovo bugiardino sono indicati i possibili effetti collaterali riscontrati soprattutto nelle donne ...Milano, 4 mag. Adnkronos Salute) - L'Ema avvia l'iter di valutazione di un vaccino cinese contro Covid-19. Il Comitato per i medicinali per uso umano ...