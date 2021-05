Covid Italia, oggi 9.116 contagi e 305 morti: bollettino 4 maggio (Di martedì 4 maggio 2021) Covid Italia, sono 9.116 i contagi secondo il bollettino della Protezione Civile di oggi, 4 maggio. Da tabella risultano 305 morti nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati fatti 315.506 tamponi con l’indice di positività al 2,88%, in miglioramento rispetto a ieri quando era al 4,88%. Da inizio pandemia ci sono state 121.738 vittime. Calano gli ingressi in terapia intensiva di 67 unità, siamo a 2.423 occupate nel Paese. Nei reparti ordinari sono 18.176 i ricoverati Covid, 219 in meno in 24 ore. EMILIA ROMAGNA – Sono 488 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 4 maggio. Registrati inoltre altri 24 morti. Dall’inizio ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 maggio 2021), sono 9.116 isecondo ildella Protezione Civile di, 4. Da tabella risultano 305nelle ultime 24 ore. Da ieri sono stati fatti 315.506 tamponi con l’indice di positività al 2,88%, in miglioramento rispetto a ieri quando era al 4,88%. Da inizio pandemia ci sono state 121.738 vittime. Calano gli ingressi in terapia intensiva di 67 unità, siamo a 2.423 occupate nel Paese. Nei reparti ordinari sono 18.176 i ricoverati, 219 in meno in 24 ore. EMILIA ROMAGNA – Sono 488 i nuovida coronavirus in Emilia Romagna secondo ildi, 4. Registrati inoltre altri 24. Dall’inizio ...

