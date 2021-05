Covid Italia | bollettino oggi 4 maggio | 9 116 nuovi casi e 305 morti | tasso di positività al 2 | 9%

TicketOneIT : Nei mesi di giugno e luglio 2021 Emma calcherà alcuni dei palchi più prestigiosi d’Italia! Tutti gli spettacoli s… - StefanoFeltri : +++ La Calabria muore di Covid mentre sogna di fare la sua Hollywood a Lamezia Terme: un progetto da 20 milioni di… - MSF_ITALIA : La seconda ondata di #Covid19 ha raggiunto il nord-est della #Siria. I casi confermati sono più di 15.000, tra cui… - JolandaBivona : Bene!! Molto bene!! E, vorrei far notare a tutti quelli che criticano l'ingresso Lega nel governo Draghi, che non… - manuel_y_jesus_ : RT @laperlaneranera: DENUNCIA CLAMOROSA CONTRO IL GOVERNO 'C'ERA UN PIANO PANDEMICO VINCOLANTE, MA NON LO HANNO SEGUITO' 80 pagine per dimo… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Italia

...che il premier lancia a quei milioni di turisti stranieri che solitamente scelgono l'per le vacanze estive. E allo stesso tempo un segnale agli operatori di un settore travolto dale che ...Il risultato non cambia e neanche il peso della loro scelta sulla campagna vaccinale anti. ... In tutta, su un totale di 3.572.061 dosi di shot a disposizione, 2.039.973 sono di questo ...Mario Draghi lo dice prima in inglese e poi in italiano: “È arrivato il momento di prenotare le vostre vacanze in Italia e ovviamente non vediamo l’ora di accogliervi di nuovo”. La precedenza alla lin ...Non è chiaro quanto duri la copertura dei vaccini, ma se fosse inferiore ai 12 mesi, già da novembre potrebbe ripartire l’immunizzazione per personale sanitario, over 80, fragili vaccinati per primi ...