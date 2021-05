**Covid: in Lombardia 1.354 casi, oltre 33mila vittime da inizio pandemia** (Di martedì 4 maggio 2021) Milano, 4 mag. (Adnkronos) – La Lombardia supera quota 33mila vittime del Covid19 da inizio pandemia con le 41 delle ultime 24 ore. I nuovi casi registrati nella Regione sono 1.354 da ieri, mentre i guariti e i dimessi sono stati 1.407. Gli attualmente positivi scendono di poco (-94), per un totale di 48.183 contagiati dal virus. I nuovi positivi rispetto ai tamponi solo il 3,4%, in calo dal 4,1% della vigilia. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 4 maggio 2021) Milano, 4 mag. (Adnkronos) – Lasupera quotadel Covid19 dapandemia con le 41 delle ultime 24 ore. I nuoviregistrati nella Regione sono 1.354 da ieri, mentre i guariti e i dimessi sono stati 1.407. Gli attualmente positivi scendono di poco (-94), per un totale di 48.183 contagiati dal virus. I nuovi positivi rispetto ai tamponi solo il 3,4%, in calo dal 4,1% della vigilia. L'articolo CalcioWeb.

