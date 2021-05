Covid, in Italia morti 359 medici (Di martedì 4 maggio 2021) Sono saliti a 359 i medici morti in Italia durante la pandemia di Covid-19. Ziad Zawaideh, medico di medicina generale, in pensione, ma ancora in attività come cardiologo, è l’ultima vittima ricordata nell”elenco caduti’ aggiornato dalla Federazione nazionale Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri (Fnomceo). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 maggio 2021) Sono saliti a 359 iindurante la pandemia di-19. Ziad Zawaideh, medico dina generale, in pensione, ma ancora in attività come cardiologo, è l’ultima vittima ricordata nell”elenco caduti’ aggiornato dalla Federazione nazionale Ordini deichirurghi e odontoiatri (Fnomceo). L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

BeaLorenzin : Per il secondo giorno consecutivo l'Italia ha superato quota 500 mila vaccinazioni anti-Covid somministrate in 24 o… - ilpost : I primi effetti delle vaccinazioni in Italia - Linkiesta : Siamo spiacenti di informarvi che non è il momento di togliersi la mascherina In Italia ci si accalca per lo scude… - messveneto : Depressione da lockdown, arriva la “cannabis light di cittadinanza”: L’iniziativa di «JustMary», azienda specializz… - luc_sca : RT @fdragoni: Decessi Covid /1.000.000 abitanti India 160 Russia 762 Brasile 1.911 Italia 2.012 (Fonte Worldometer) -