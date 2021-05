Covid in Campania, oggi 1.331 positivi e 38 morti: l'indice di contagio scende al 7,67% (Di martedì 4 maggio 2021) Aumentano i nuovi positivi ma cala sensibilmente la curva dei contagi da Coronavirus in Campania: oggi il virus fa registrare 1.331 positivi su 17.336 tamponi molecolari esaminati, 372... Leggi su ilmattino (Di martedì 4 maggio 2021) Aumentano i nuovima cala sensibilmente la curva dei contagi da Coronavirus inil virus fa registrare 1.331su 17.336 tamponi molecolari esaminati, 372...

Corriere : ?? Il Lazio avvia le prenotazioni per gli under 55. Over 80, i ritardi di Sicilia, Calabria, Campania e Sardegna - pompeii_sites : La riapertura di Pompei: 300 visitatori in poche ore - InfoCilentoWeb : Covid: indice contagi cala al 7% in Campania - mattinodinapoli : Covid in Campania, oggi 1.331 positivi e 38 morti: l'indice di contagio scende al 7,67% - salernotoday : Covid-19: 1.331 nuovi positivi ed altri 38 contagi, il bollettino -