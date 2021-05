COVID, il bollettino dell’Asl di Avellino: doppia per Montoro (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 944 tamponi effettuati sono risultate positive al COVID 85 persone: – 3, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 6, residenti nel comune di Avella; – 2, residenti nel comune di Avellino; – 2, residenti nel comune di Bisaccia; – 2, residenti nel comune di Caposele; – 1, residente nel comune di Contrada; – 2, residenti nel comune di Flumeri; – 2, residenti nel comune di Gesualdo; – 2, residenti nel comune di Lauro; – 3, residenti nel comune di Manocalzati; – 5, residenti nel comune di Mirabella Eclano; – 1, residente nel comune di Montecalvo Irpino; – 3, residenti nel comune di Monteforte Irpino; – 14, residenti nel comune di Montoro; – 1, residente nel comune di Moschiano; – 1, residente nel comune di Pago del Vallo di Lauro; – 2, residenti nel comune di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiL’Azienda Sanitaria Locale comunica su 944 tamponi effettuati sono risultate positive al85 persone: – 3, residenti nel comune di Ariano Irpino; – 6, residenti nel comune di Avella; – 2, residenti nel comune di; – 2, residenti nel comune di Bisaccia; – 2, residenti nel comune di Caposele; – 1, residente nel comune di Contrada; – 2, residenti nel comune di Flumeri; – 2, residenti nel comune di Gesualdo; – 2, residenti nel comune di Lauro; – 3, residenti nel comune di Manocalzati; – 5, residenti nel comune di Mirabella Eclano; – 1, residente nel comune di Montecalvo Irpino; – 3, residenti nel comune di Monteforte Irpino; – 14, residenti nel comune di; – 1, residente nel comune di Moschiano; – 1, residente nel comune di Pago del Vallo di Lauro; – 2, residenti nel comune di ...

