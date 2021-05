Covid: Giani, 'In Toscana oltre mezzo milione di persone over 70 sono state già vaccinate' (Di martedì 4 maggio 2021) Firenze, 4 mag.?- (Adnkronos) - "oltre mezzo milione di persone con più di 70 anni sono state già vaccinate in Toscana, una copertura superiore alla media nazionale. Più vaccini e avanti tutta!" Lo scrive su Facebook il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Firenze, 4 mag.?- (Adnkronos) - "dicon più di 70 annigiàin, una copertura superiore alla media nazionale. Più vaccini e avanti tutta!" Lo scrive su Facebook il presidente della Regione, Eugenio

rep_firenze : Toscana, il presidente Giani: 'Caregiver e familiari di persone fragili riceveranno un sms per potersi vaccinare co… - rep_firenze : Toscana Giani: 'Caregiver e familiari di persone fragili riceveranno un sms per potersi vaccinare contro il Covid'… - GazzChianti : EMERGENZA/COVID - In arrivo in Toscana 9.600 dosi di vaccino J&J: “inaugureranno” la fascia 65-69 anni. Giani: 'Con… - SIENANEWS : Via alle prenotazioni del vaccino anche per gli over 65 in Toscana. Si dovrebbe partire tra domani, martedì' 4 magg… - Giornaleditalia : Covid Toscana Eugenio Giani a Il Giornale d'Italia: 'Regione virtuosa in tutti indicatori'. IL VIDEO -