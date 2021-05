Covid: Giani, 'In Toscana 503 nuovi casi, tasso positivi al 2,25%' (Di martedì 4 maggio 2021) Firenze, 4 mag. - (Adnkronos) - "I nuovi casi registrati in Toscana sono 503 su 22.393 test di cui 9.957 tamponi molecolari e 12.436 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 2,25% (7,0% sulle prime diagnosi)". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Firenze, 4 mag. - (Adnkronos) - "Iregistrati insono 503 su 22.393 test di cui 9.957 tamponi molecolari e 12.436 test rapidi. Ildeiè 2,25% (7,0% sulle prime diagnosi)". Lo annuncia su Facebook il presidente della, Eugenio, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus.

