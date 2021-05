Covid Emilia, oggi 488 contagi e 24 morti: bollettino 4 maggio (Di martedì 4 maggio 2021) Sono 488 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo il bollettino di oggi, 4 maggio. Registrati inoltre altri 24 morti. Dall’inizio dell’epidemia, nella Regione si sono registrati 372.262 casi di positività. 29.546 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1,7%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-Covid, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, in maggioranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e le persone dai 65 anni in su. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 1.755.176 dosi; sul totale, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 maggio 2021) Sono 488 i nuovida coronavirus inRomagna secondo ildi, 4. Registrati inoltre altri 24. Dall’inizio dell’epidemia, nella Regione si sono registrati 372.262 casi di positività. 29.546 il totale dei tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell’1,7%. Continua intanto la campagna vaccinale anti-, che in questa fase riguarda il personale della sanità e delle Cra, compresi i degenti delle residenze per anziani, inranza già immunizzati, gli ultraottantenni in assistenza domiciliare e i loro coniugi, se di 80 o più anni, e le persone dai 65 anni in su. Alle ore 15 sono state somministrate complessivamente 1.755.176 dosi; sul totale, ...

