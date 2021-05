Covid e turismo, Draghi: "Green pass per l'Italia da metà maggio. Europeo a fine giugno" (Di martedì 4 maggio 2021) Il Green pass è in arrivo : per gli spostamenti a livello Italiano è atteso dalla seconda metà di maggio , a livello Europeo invece circa un mese dopo, verso la fine di giugno . Il premier Mario ... Leggi su quotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Ilè in arrivo : per gli spostamenti a livellono è atteso dalla secondadi, a livelloinvece circa un mese dopo, verso ladi. Il premier Mario ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid turismo Dl sostegni: ok a proroga 2 e 3 anni voucher turismo e cultura Sale da 18 a 24 mesi la validita' dei voucher rilasciati per contratti di viaggio e di soggiorno e pacchetti turistici non usufruiti a causa dell'emergenza Covid. Lo prevede un emendamento approvato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato al Dl sostegni. Il voucher puo' essere ceduto dal beneficiario all'agenzia di viaggio. Con un altro ...

Covid e turismo, Draghi: "Green pass per l'Italia da metà maggio. Europeo a fine giugno" Alcuni settori sono destinati a restringersi ma altri a crescere e io non ho dubbi che il turismo ... Contagi all'aperto: è facile o no? I pareri di Galli e Bassetti Covid, il bollettino del 4 maggio

Post Covid, nel turismo primi segnali di ripresa all’orizzonte Il Sole 24 ORE Covid, vaccini in aziende da seconda metà maggio: arriva protocollo | Turismo, Garavaglia: conto su revisione regole coprifuoco Un protocollo per le vaccinazioni anti Covid nelle aziende. Sono le linee guida a cui le ... Intanto il ministro del turismo Massimo Garavaglia afferma: sono fiducioso sulla possibilità di una ...

Turismo: Coldiretti, pass annunciato da Draghi salva buco di 53 miliardi Il pass vaccinale salva il turismo in Italia che ha già subito un buco di circa 53 miliardi nel 2020 per l'emergenza Covid con un ...

