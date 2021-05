Covid e adolescenti | Locatelli | “C’è stato aumento tentativi di suicidio”

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 4 maggio 2021)in Italia, riferito un “incremento” deidifra i più giovani, “sovraesposti a fattori di stress” e isolati dalle misure di contenimento della pandemia. Questo quanto affermato da Franco, coordinatore del Comitato tecnico scientifico, in audizione alle commissione riunite del Senato, Istruzione pubblica, beni culturali e Igiene e Sanità, sull’impatto della didattica digitale integrata sui processi di apprendimento e sul benessere psicofisico degli studenti. In Italia, ha infatti precisato, “alcuni neuropsichiatri infantili autorevoli” hanno riferito “l’incremento di accesso nei Pronto soccorso diche hanno compiuto atti suicidari, fortunatamente quasi sempre non andati a buon fine e atti di ...