Covid, da giovedì si allentano le misure in Danimarca: riaprono le scuole (Di martedì 4 maggio 2021) Ancora due giorni e poi, dal 6 maggio, la Danimarca allenterà le misure introdotte per contenere la diffusione del coronavirus. Grande attenzione è rivolta alla riapertura delle scuole, in particolare le elementari che riprenderanno completamente le loro attività. Lo ha annunciato il ministero della Salute. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 maggio 2021) Ancora due giorni e poi, dal 6 maggio, laallenterà leintrodotte per contenere la diffusione del coronavirus. Grande attenzione è rivolta alla riapertura delle, in particolare le elementari che riprenderanno completamente le loro attività. Lo ha annunciato il ministero della Salute. L'articolo .

infoiteconomia : Covid Pescara: per giovedì 6 prenotabili altre 300 dosi di AstraZeneca, per gli over 60 - garrone_luca : RT @garrone_luca: Settimana Interessante: oggi si vota a Madrid e Giovedì a Londra.... la seconda battaglia è difficile ma speriamo in un e… - ngiocoli : PPS: lo so, quelle dosi di AZ sono per i 70enni. E per i primi 20mila richiami, da giovedì (incluso il mio). Ma tr… - giuliagioda : RT @MOTORESANITA: Questo giovedì, dalle 11, discuteremo con gli esperti coinvolti dell'Impatto organizzativo delle terapie per la cura dell… - formichenews : L'industria del calcio nel post Covid Giovedì 6 maggio ore 15.00 live su -

Ultime Notizie dalla rete : Covid giovedì Due dipendenti positivi, chiude il Comune ...al Covid - 19, chiude in via precauzionale e per consentire le operazioni igienizzazione e sanificazione la sede centrale del Comune di Crosia. Gli uffici rimarranno fermi mercoledì 5, giovedì 6 e ...

Covid: intesa tra Figliolo e Musumeci, al via vaccinazione nelle isole minori Le somministrazioni, effettuate con il siero di AstraZeneca, cominceranno da giovedì 13 maggio e seguiranno l'ordine di prenotazione. Per quanto riguarda, invece, i soggetti con patologie pregresse ...

Vaccini Covid, ancora tagli alle forniture. Ma giovedì supereremo le 500 mila vaccinazioni al giorno Corriere della Sera ...al- 19, chiude in via precauzionale e per consentire le operazioni igienizzazione e sanificazione la sede centrale del Comune di Crosia. Gli uffici rimarranno fermi mercoledì 5,6 e ...Le somministrazioni, effettuate con il siero di AstraZeneca, cominceranno da13 maggio e seguiranno l'ordine di prenotazione. Per quanto riguarda, invece, i soggetti con patologie pregresse ...