Covid, contagi stabili a Giugliano. Il sindaco: “Chiudere le scuole? Non ci sono emergenze” (Di martedì 4 maggio 2021) E’ stabile il numero dei contagi a Giugliano. Negli ultimi sette giorni si registrano solo 4 nuovi positivi, che portano il totale a 722. A fornire i dati è il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, che ha pubblicato sui suoi canali social il bollettino sull’andamento dei contagi. Covid, contagi stabili a Giugliano. Il sindaco: “Chiudere L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 4 maggio 2021) E’ stabile il numero dei. Negli ultimi sette giorni si registrano solo 4 nuovi positivi, che portano il totale a 722. A fornire i dati è ildi, Nicola Pirozzi, che ha pubblicato sui suoi canali social il bollettino sull’andamento dei. Il: “L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Corriere : ?? «Prevediamo un’onda di risalita dei contagi. Gli effetti tra 14 giorni» - TgLa7 : Un solo morto per #Covid-19 in Gran Bretagna. Un record positivo per l'effetto della campagna di vaccinazione e del… - regionepiemonte : Domani sul portale - infoitinterno : Covid, Galli: “I contagi aumenteranno per le scuole e le riaperture non per la festa dei tifosi dell’Inter” - infoitinterno : ANSA-IL-PUNTO/COVID: Sardegna, netto calo dei contagi (61) -