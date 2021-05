Covid Campania, 1.331 nuovi positivi: comunicati 38 decessi (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1.331 i nuovi positivi al Coronavirus registrati oggi, martedì 4 maggio 2021, in Campania, dove si sono registrati altri 38 decessi, di cui 21 deceduti nelle ultime 48 ore e 17 in precedenza ma registrati ieri. I tamponi molecolari analizzati sono stati 17.336. La percentuale di tamponi positivi sul totale dei tamponi analizzati è pari al 7,6%. Dei 1.331 nuovi positivi, 429 sono risultati sintomatici e 902 asintomatici. I guariti sono 2.688. Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri) positivi del giorno: 1.331 (*) di cui Asintomatici: 902 (*) Sintomatici: 429 (*) * positivi, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 1.331 ial Coronavirus registrati oggi, martedì 4 maggio 2021, in, dove si sono registrati altri 38, di cui 21 deceduti nelle ultime 48 ore e 17 in precedenza ma registrati ieri. I tamponi molecolari analizzati sono stati 17.336. La percentuale di tamponisul totale dei tamponi analizzati è pari al 7,6%. Dei 1.331, 429 sono risultati sintomatici e 902 asintomatici. I guariti sono 2.688. Questo il bollettino di oggi: (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)del giorno: 1.331 (*) di cui Asintomatici: 902 (*) Sintomatici: 429 (*) *, Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai tamponi molecolari Tamponi molecolari del giorno: ...

