Covid Calabria, oggi 302 contagi: bollettino 4 maggio (Di martedì 4 maggio 2021) Sono 302 i nuovi contagi di coronavirus in Calabria secondo i dati del bollettino di oggi, 4 maggio. Si registrano altri 5 morti. Dall'inizio della pandemia le persone risultate positive al Covid nella regione sono 61.227. I dati giornalieri comunicati dal dipartimento Tutela della Salute registrano un paziente in più in terapia intensiva rispetto a ieri e 535 guariti/dimessi. Territorialmente, dall'inizio dell'epidemia, i casi positivi sono così distribuiti: Cosenza: casi attivi 7.577 (106 in reparto Azienda ospedaliera di Cosenza; 37 in reparto al presidio di Rossano; 3 in terapia intensiva al presidio di Rossano; 18 al presidio ospedaliero di Acri; 22 al presidio ospedaliero di Cetraro; 0 all'ospedale da Campo; 18 in terapia intensiva, 7.373 in isolamento domiciliare); casi chiusi ...

