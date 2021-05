Covid, badante “ruba” il vaccino alla sua anziana. Denunciata per sostituzione di persona, è in attesa del processo (Di martedì 4 maggio 2021) Ai tempi del Covid, un anziano può essere truffato anche rubandogli il vaccino. È accaduto a Formia, in provincia di Latina, e a essere coinvolte sono una donna di 93 anni e la sua badante di 59. Quest’ultima si è finta l’anziana signora che assisteva col solo scopo di farsi vaccinare al posto suo. La truffa è stata però scoperta dagli stessi operatori del centro vaccinale. Al suo arrivo, la donna aveva mostrato l’sms ricevuto per la presentazione e, solo dopo aver ricevuto l’iniezione, il proprio codice fiscale, tradendosi in questo modo da sola. “Se il raggiro non fosse venuto alla luce – spiega a laStampa.it Michele Pascale, comandante della compagnia dei Carabinieri di Formia – la persona che aveva diritto al vaccino avrebbe rischiato di non farlo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Ai tempi del, un anziano può essere truffato anchendogli il. È accaduto a Formia, in provincia di Latina, e a essere coinvolte sono una donna di 93 anni e la suadi 59. Quest’ultima si è finta l’signora che assisteva col solo scopo di farsi vaccinare al posto suo. La truffa è stata però scoperta dagli stessi operatori del centro vaccinale. Al suo arrivo, la donna aveva mostrato l’sms ricevuto per la presentazione e, solo dopo aver ricevuto l’iniezione, il proprio codice fiscale, tradendosi in questo modo da sola. “Se il raggiro non fosse venutoluce – spiega a laStampa.it Michele Pascale, comandante della compagnia dei Carabinieri di Formia – lache aveva diritto alavrebbe rischiato di non farlo ...

