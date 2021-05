Covid, atterrato ad Orio al Serio il volo dall’India: sei passeggeri positivi (Di martedì 4 maggio 2021) Covid, è atterrato ieri sera il volo proveniente dall’India, diretto ad Orio al Serio. Arrivati all’aeroporto di Bergamo, i passeggeri sono stati sottoposti al primo step di controlli: 6 positivi. L’emergenza Coronavirus continua ad essere attiva ed a destare molta preoccupazione. La variante indiana, in particolare, sta distruggendo ancora troppe vite in India ed in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di martedì 4 maggio 2021), èieri sera ilproveniente, diretto adal. Arrivati all’aeroporto di Bergamo, isono stati sottoposti al primo step di controlli: 6 positivi. L’emergenza Coronavirus continua ad essere attiva ed a destare molta preoccupazione. La variante indiana, in particolare, sta distruggendo ancora troppe vite in India ed in L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

