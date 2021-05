Covid, 9.116 nuovi casi su 315.506 tamponi e altri 305 decessi (Di martedì 4 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 9.116 nuovi casi di coronavirus a fronte di 315.506 tamponi (lunedì erano stati 5.948 con 121.829 test). Lo riporta il ministero della Salute, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 4 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 9.116di coronavirus a fronte di 315.506(lunedì erano stati 5.948 con 121.829 test). Lo riporta il ministero della Salute, ...

MediasetTgcom24 : Covid, 9.116 casi su 315.506 tamponi e altri 305 decessi #covid - Agenzia_Ansa : Sono in calo i pazienti ricoverati in terapia intensiva (2.423, -67 rispetto a ieri) e nei reparti ordinari (18.176… - Filo2385Filippo : RT @rtl1025: ?? Sono 9.116 i positivi al test del #coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ier… - Flavr7 : RT @Agenzia_Ansa: Sono in calo i pazienti ricoverati in terapia intensiva (2.423, -67 rispetto a ieri) e nei reparti ordinari (18.176, -219… - estornudoauto : RT @MediasetTgcom24: Covid, 9.116 casi su 315.506 tamponi e altri 305 decessi #covid -