Covid | 9 116 nuovi casi e 305 morti | tasso di positività al 2 | 9%

MediasetTgcom24 : Covid, 9.116 casi su 315.506 tamponi e altri 305 decessi #covid - Agenzia_Ansa : Sono in calo i pazienti ricoverati in terapia intensiva (2.423, -67 rispetto a ieri) e nei reparti ordinari (18.176… - sscalcionapoli1 : Coronavirus, il bollettino nazionale: 9.116 nuovi contagiati e 305 decessi #Covid - ivl24_it : Covid-19 (4mag 2021) | Bollettino ITALIA: 9.116 nuovi contagi, 305 nuovi decessi e 18.477 guariti - GiaPettinelli : Covid: Sono 9.116 i positivi in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 5.948). Sono invece 305 le vittime (ieri 256). Son… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid 116

: 9.nuovi casi e 305 morti, giù il tasso di positività al 2,9%VALLE D'AOSTA - Nessun decesso e 25 nuovi contagi da19 in Valle d'Aosta che portano il ... i tamponi fino ad ora effettuati sono.159, +690 rispetto a ieri, di cui 24.929 processati con test ...Le ultime notizie di politica, cronaca, attualità, sport, costume da Imperia e dalla sua Provincia. The latest about politics, news, sport, events in Imperia and its province.Stampa Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 9.116 nuovi casi di coronavirus a fronte di 315.506 tamponi (lunedì erano stati 5.948 con 121.829 test). Lo riporta il ministero della Salute ...