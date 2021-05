Covid: 9.116 nuovi casi e 305 morti, giù il tasso di positività al 2,9% (Di martedì 4 maggio 2021) AGI - Tornano a salire i casi di Covid registrati in Italia, 9.116 a fronte dei 5.948 di ieri, ma con un numero di tamponi largamente superiore ( contro 121.829) con un tasso di positività che scende dunque al 2,9% (ieri era 4,9%). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. I morti delle ultime 24 ore sono 305 contro i 256 di ieri, per un totale di 121.738 da inizio pandemia. Cala anche la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoveri ordinari sono 18.176, con un decremento di 219 unità rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva sono 2.423 (con 136 ingressi del giorno), 67 in meno di ieri. La regione con più casi nuovi di contagio è la Lombardia (+1.354), seguita dalla Campania (+1.331), dalla Puglia (+1.028), dalla Sicilia (+902) e dal Lazio ... Leggi su agi (Di martedì 4 maggio 2021) AGI - Tornano a salire idiregistrati in Italia, 9.116 a fronte dei 5.948 di ieri, ma con un numero di tamponi largamente superiore ( contro 121.829) con undi positività che scende dunque al 2,9% (ieri era 4,9%). È quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. Idelle ultime 24 ore sono 305 contro i 256 di ieri, per un totale di 121.738 da inizio pandemia. Cala anche la pressione sulle strutture ospedaliere: i ricoveri ordinari sono 18.176, con un decremento di 219 unità rispetto a ieri, i pazienti in terapia intensiva sono 2.423 (con 136 ingressi del giorno), 67 in meno di ieri. La regione con piùdi contagio è la Lombardia (+1.354), seguita dalla Campania (+1.331), dalla Puglia (+1.028), dalla Sicilia (+902) e dal Lazio ...

