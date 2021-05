Covid, 9.116 casi su 315.506 tamponi e altri 305 decessi (Di martedì 4 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 9.116 nuovi casi di coronavirus a fronte di 315.506 tamponi (lunedì erano stati 5.948 con 121.829 test). Lo riporta il ministero della Salute, ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 4 maggio 2021) Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 9.116 nuovidi coronavirus a fronte di 315.506(lunedì erano stati 5.948 con 121.829 test). Lo riporta il ministero della Salute, ...

MediasetTgcom24 : Covid, 9.116 casi su 315.506 tamponi e altri 305 decessi #covid - fainfocronaca : Covid al 4 maggio: in diminuzione il numero di nuovi casi, in calo i ricoveri, 305 i decessi Sono stati 9.116 (ier… - BasicLifeSupp : Covid. Oggi 9.116 nuovi casi e 305 decessi. Tasso positività al 2,9%, è il più basso da metà gennaio - SilvestriP : Coronavirus in Italia, Bollettino del 4 maggio 2021: 9.116 nuovi casi e 305 morti #COVID?19 #COVID_19 #Covid19… - ProDocente : Covid-19, i dati del 4 maggio: 9.116 nuovi casi con 305 morti -