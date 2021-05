Covid | 305 morti “Il virus non ci abbandonerà mai | il vaccino andrà fatto ogni sette mesi”

Ultime Notizie dalla rete : Covid 305

Sono invecele vittime in un giorno (ieri 256). Sono 315.506 i tamponi molecolari e antigenici ... "Nella popolazione pediatrica il rischio di andare incontro a patologia grave daè contenuto ...Sono invecele vittime in un giorno (ieri 256). Sono 315.506 i tamponi molecolari e antigenici ... I pazienti ricoverati terapia intensiva per ilin Italia sono 2.423, in calo di 67 unità ...ROME, MAY 4 - There have been 9,116 new cases of COVID-19 in Italy in the last 24 hours, and 305 more victims of the virus, the health ministry said Tuesday. That compares with 5,948 new cases, and ...In Italia 305 decessi, 23 in regione. Tutti i dati sulle vaccinazioni e gli attuali positivi nell'Ausl di Imola. In Emilia Romagna 488 casi.