Covid-19, cosa sappiamo della variante indiana (Di martedì 4 maggio 2021) Che il virus Sars-CoV-2, come gli altri virus, abbia la tendenza a mutare non è una novità. Allo stesso modo non è sempre detto che le varianti virali siano necessariamente più "cattive" e soprattutto che riescano ad "impadronirsi" del terreno a scapito dei ceppi già presenti. Per questo gli scienziati ricordano di prendere con le dovute cautele le informazioni relative alla variante indiana, pur se la situazione nel grande Paese asiatico è estremamente preoccupante. Ad oggi non si può dire con certezza se sia più virulenta e quale potrà essere l'efficacia protettiva dei vaccini disponibili. Tre mutazioni assieme cosa caratterizza la variante indiana di Sars-CoV-2? A detta dei ricercatori si sarebbe creata una sorta di "ricombinazione" tra tre diversi ceppi del virus, con conseguente variazione nelle

