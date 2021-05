Covid-19, Bassetti a iNews24: “Facciamo tornare alla normalità chi si è vaccinato, come in Germania” (Di martedì 4 maggio 2021) “Abbiamo 21 milioni di vaccinati e non sono tutti anziani. Facciamo tornare loro a una vita pseudo normale”. Matteo Bassetti, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, ritiene che in Italia dovrebbe essere adottata la stessa linea della Germania, che ha tolto gran parte delle restrizioni ai cittadini che hanno ricevuto L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 4 maggio 2021) “Abbiamo 21 milioni di vaccinati e non sono tutti anziani.loro a una vita pseudo normale”. Matteo, direttore della Clinica Malattie Infettive del Policlinico San Martino di Genova, ritiene che in Italia dovrebbe essere adottata la stessa linea della, che ha tolto gran parte delle restrizioni ai cittadini che hanno ricevuto L'articolo proviene da Inews.it.

alb_pass : RT @DianaLanciotti: E comunque non è sperimentazione?? #covid #vaccino #virologi #virostar #Speranza #Galli #Crisanti #Bassetti #Burioni #Pr… - infoitsport : Vaccino Covid | Bassetti | “Sì alla vaccinazione per gli studenti | sarà un ritorno alla normalità” - tweetnewsit : Ci sarà una quarta ondata di #Covid in Italia? Risponde il prof. Bassetti - murogomma : RT @IanBurrOne: @MinervaMcGrani1 Sai quanti fake ho visto in giro... Ho visto Bassetti farsi 3 vaccini anti-covid, renato zero col tappo su… - rosati22 : RT @strange_days_82: Finito il covid avrà ampia scelta: GF Vip o Isola dei famosi? #Bassetti -