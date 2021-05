Covid-19, ancora buone notizie dal “San Pio”: il bollettino (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – ancora buone notizie dall’Ospedale “San Pio” di Benevento, nell’ultimo bollettino diramato non si registrano decessi. Sono invece tre le persone dimesse dal principale nosocomio sannita. I pazienti positivi al Covid-19 che necessitano di un posto letto nella struttura di via Pacevecchia sono 85. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento –dall’Ospedale “San Pio” di Benevento, nell’ultimodiramato non si registrano decessi. Sono invece tre le persone dimesse dal principale nosocomio sannita. I pazienti positivi al-19 che necessitano di un posto letto nella struttura di via Pacevecchia sono 85. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

