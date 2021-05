Coronavirus, vaccino Pfizer: nel 2021 previsti ricavi da 26 miliardi di dollari. In India superati i 20 milioni di contagi (Di martedì 4 maggio 2021) USA ANSA/CLAUDIO PERI Una fiala del vaccino Pfizer. Pfizer, fatturati stellari nel 2021 Il vaccino anti Covid prodotto da Pfizer frutterà all’azienda, nel 2021, ricavi pari a 26 miliardi di dollari, in rialzo rispetto alla precedente stima di 15 miliardi di dollari. Le nuove previsioni sui ricavi dalla vendita del vaccino sono dovuti ai nuovi contratti firmati il mese scorso e che prevedono la consegna di 1,6 miliardi di dosi. Pfizer chiude il primo trimestre con ricavi di 14,58 miliardi di dollari, in aumento da 10,08 miliardi rispetto ... Leggi su open.online (Di martedì 4 maggio 2021) USA ANSA/CLAUDIO PERI Una fiala del, fatturati stellari nelIlanti Covid prodotto dafrutterà all’azienda, nelpari a 26di, in rialzo rispetto alla precedente stima di 15di. Le nuove previsioni suidalla vendita delsono dovuti ai nuovi contratti firmati il mese scorso e che prevedono la consegna di 1,6di dosi.chiude il primo trimestre condi 14,58di, in aumento da 10,08rispetto ...

