Coronavirus Sicilia, il bollettino del 4 maggio 2021: 902 nuovi casi, la situazione a Palermo (Di martedì 4 maggio 2021) Sono 902 i nuovi casi di positività al Coronavirus emersi in Sicilia nelle ultime 24 ore. 32.557 tamponi processati tra test rapidi e molecolari.Questo è quanto emerge dal consueto bollettino quotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 4 maggio 2021. Il rapporto tra contagiati e tamponi si abbassa al2,8%. Negli ospedali tornano a calare i ricoveri : sono 26 in meno i pazienti in regime ordinario, per un totale di 1.152; stabile invece il saldo delle terapia intensive con 160 posti letto occupati, mentre gli ingressi in rianimazione sono stati 8 nelle ultime 24 ore, 25 i decessi registrati nelle ultime 24ore.La provincia con più contagi è stata quella di Catania con 361 casi, poi Palermo 246, Agrigento 88, ... Leggi su mediagol (Di martedì 4 maggio 2021) Sono 902 idi positività alemersi innelle ultime 24 ore. 32.557 tamponi processati tra test rapidi e molecolari.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a martedì 4. Il rapporto tra contagiati e tamponi si abbassa al2,8%. Negli ospedali tornano a calare i ricoveri : sono 26 in meno i pazienti in regime ordinario, per un totale di 1.152; stabile invece il saldo delle terapia intensive con 160 posti letto occupati, mentre gli ingressi in rianimazione sono stati 8 nelle ultime 24 ore, 25 i decessi registrati nelle ultime 24ore.La provincia con più contagi è stata quella di Catania con 361, poi246, Agrigento 88, ...

