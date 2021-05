Coronavirus | salgono i tamponi ma anche i nuovi positivi | 204 in un giorno nelle Marche Il contagio nelle regioni

(Di martedì 4 maggio 2021) ANCONA - Purtroppo ancora non si fermano i numeri leati alla pandemia di. Oggi, martedì 4 maggio, sono stati 204 ial Covid segnalati dal Gores. Un forte ...

LinkOristano : #Coronavirus, 14 nuovi contagiati a #Terralba: i positivi salgono a 57 - - IlFriuli : Coronavirus in Fvg, salgono a 60 i Comuni Covid free. La mappa della @ProtCivReg_FVG fotografa il miglioramento ge… - ilSaronno : Coronavirus, salgono (poco) Saronno e Varese. Ma compare anche il +0 a Caronno, Tradate e Turate - folucar : RT @lucarango88: ??#Piemonte #Covid_19 #3maggio 343 casi su 4.258 tamponi molecolari (8% positivi), 626 guariti e 19 decessi. Negli ospeda… - MattiaGallo17 : RT @lucarango88: ??#Piemonte #Covid_19 #3maggio 343 casi su 4.258 tamponi molecolari (8% positivi), 626 guariti e 19 decessi. Negli ospeda… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus salgono

Il Friuli

ANCONA - Purtroppo ancora non si fermano i numeri leati alla pandemia di. Oggi, martedì 4 maggio, sono stati 204 i nuovi positivi al Covid segnalati dal Gores nelle Marche . Un forte rialzo rispetto ai 59 di ieri, ma che segue di pari passo l'aumento dei ...Con l'avvento delil settore dell'automotive ha avuto effetti devastanti. L'Automobile ... Il rimbalzo più evidente è per le auto completamente elettriche, chedel 1.083,6%, con 7.A dirlo è il matematico Giovanni Sebastiani, dell'Istituto per le Applicazioni del Calcolo “M. Picone” del Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche) alla trasmissione “L'imprenditore e gli altri” su Cu ...Sei passeggeri del volo proveniente dall’India e atterrato ieri sera all’aeroporto di Orio al Serio sono risultati positivi al Covid-19 ...