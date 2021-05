Coronavirus, negli Usa in arrivo l’ok al vaccino Pfizer per la fascia di età 12-15 anni. In India superati i 20 milioni di contagi (Di martedì 4 maggio 2021) USA ANSA/CLAUDIO PERI Una fiala del vaccino Pfizer.Positivi i dati sull’efficacia di Pfizer sulla fascia 12-15 anni La Food and Drug Administration (Fda) è pronta ad autorizzare l’uso del vaccino anti-Covid di Pfizer-BioNTech per gli adolescenti dai 12 ai 15 anni. Il via libera, scrive il New York Times, è atteso entro l’inizio della prossima settimana. La notizia è stata riportata nella notte italiana anche da Cnn e Washington Post. Pfizer ha già annunciato i risultati del suo studio sugli adolescenti, che dimostrerebbero l’efficacia del vaccino in quella fascia d’età pari a quella riscontrata negli adulti. Nessuno degli adolescenti nello studio clinico ha sviluppato ... Leggi su open.online (Di martedì 4 maggio 2021) USA ANSA/CLAUDIO PERI Una fiala del.Positivi i dati sull’efficacia disulla12-15La Food and Drug Administration (Fda) è pronta ad autorizzare l’uso delanti-Covid di-BioNTech per gli adolescenti dai 12 ai 15. Il via libera, scrive il New York Times, è atteso entro l’inizio della prossima settimana. La notizia è stata riportata nella notte italiana anche da Cnn e Washington Post.ha già annunciato i risultati del suo studio sugli adolescenti, che dimostrerebbero l’efficacia delin quellad’età pari a quella riscontrataadulti. Nessuno degli adolescenti nello studio clinico ha sviluppato ...

