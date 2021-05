Coronavirus, l’epidemiologo Ciccozzi: “Variante indiana potrebbe essere più contagiosa e ridurre l’efficacia dei vaccini” (Di martedì 4 maggio 2021) Coronavirus Variante indiana, l’epidemiologo Ciccozzi: “potrebbe essere più contagiosa e ridurre l’efficacia anticorpale”. Così questa mattina il direttore dell’unità epidemiologica all’Università Campus Biomedico di Roma ai microfoni di Cusano Italia Tv, ma poi aggiunge: “Per ora il vaccino la copre, entro fine settimana avremo i dati definitivi”. Massimo Ciccozzi ha parlato anche di vaccino agli under 15 e della sospensione di Astrazeneca e Johnson & Johnson in Danimarca. Coronavirus Variante indiana, effetto su efficacia vaccini? Ciccozzi: “Avremo risultati entro fine settimana” Sulla Variante ... Leggi su urbanpost (Di martedì 4 maggio 2021): “piùanticorpale”. Così questa mattina il direttore dell’unità epidemiologica all’Università Campus Biomedico di Roma ai microfoni di Cusano Italia Tv, ma poi aggiunge: “Per ora il vaccino la copre, entro fine settimana avremo i dati definitivi”. Massimoha parlato anche di vaccino agli under 15 e della sospensione di Astrazeneca e Johnson & Johnson in Danimarca., effetto su efficacia: “Avremo risultati entro fine settimana” Sulla...

