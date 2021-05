Coronavirus, l’annuncio di Draghi: «Pass verde dal 15 maggio. Il mondo vuole viaggiare in Italia» (Di martedì 4 maggio 2021) Il Pass verde nazionale per viaggiare in Italia entrerà in vigore «a partire dalla seconda metà di maggio», mentre a partire dalla seconda metà di giugno «sarà pronto il green Pass europeo». Il doppio annuncio arriva dal presidente del Consiglio Mario Draghi, che ne ha parlato durante la conferenza stampa di chiusura del G20 del Turismo. «Oggi i ministri del Turismo si sono incontrati e questo è uno dei primi appuntamenti della presidenza Italiana del G20, un incontro simbolico. Il mondo vuole viaggiare in Italia, la pandemia ci ha costretto a chiuderci ma l’Italia è pronta a ridare il benvenuto al mondo», ha aggiunto il premier, «non ho dubbi che il ... Leggi su open.online (Di martedì 4 maggio 2021) Ilnazionale perinentrerà in vigore «a partire dalla seconda metà di», mentre a partire dalla seconda metà di giugno «sarà pronto il greeneuropeo». Il doppio annuncio arriva dal presidente del Consiglio Mario, che ne ha parlato durante la conferenza stampa di chiusura del G20 del Turismo. «Oggi i ministri del Turismo si sono incontrati e questo è uno dei primi appuntamenti della presidenzana del G20, un incontro simbolico. Ilin, la pandemia ci ha costretto a chiuderci ma l’è pronta a ridare il benvenuto al», ha aggiunto il premier, «non ho dubbi che il ...

