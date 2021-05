Coronavirus | in Lombardia ancora 41 decessi in 24 ore Diminuiscono i nuovi ingressi in terapia intensiva

(Di martedì 4 maggio 2021) Il bollettino del 4 maggio Nelle ultime 24 ore insi contano 1.354positivi al(ieri 637) e 41 morti (ieri 28). I ricoverati sono 3.788 (+38), di cui 525 in(ieri 535) e 3.263 in area non critica (ieri 3.215). Inei reparti di rianimazione sono 25, in calo rispetto ai 28 di lunedì. Il totale dei contagiati dall’inizio della pandemia tocca dunque quota 810.037, quello delle vittime arriva a 33.014. Il bollettino di martedì 4 maggio registra un tasso di positività del 3,4% (ieri era al 4,1%), con un totale di 39.365 tamponi effettuati (ieri 15.287). Leggi anche:, in52in 24 ore. Stabili gli...

RegLombardia : #LNews Continuano a diminuire i ricoverati nelle terapie intensive (-18) e nei reparti (-110). A fronte di 51.253… - lucarango88 : @RegLombardia ??#Lombardia #Covid_19 #4maggio Casi +1.354 (810.037 +0,17%) Deceduti +41 (33.014 +0,12%) Guariti +1.… - mapivi63 : RT @RegLombardia: #LNews A fronte di 39.365 tamponi effettuati, sono 1.354 i nuovi positivi (3,4%). I guariti/dimessi sono 1.407. ?? https… - BreakingItalyNe : CORONAVIRUS IN ITALIA: Altri 305 nuovi decessi nel Paese, in totale sono 121.738: Sale a 3.210.919 morti nel Mondo… - KustartE : RT @RegLombardia: #LNews A fronte di 39.365 tamponi effettuati, sono 1.354 i nuovi positivi (3,4%). I guariti/dimessi sono 1.407. ?? https… -

In Lombardia si sono registrati 1.354 nuovi contagi nelle ultime 24 ore. In Campania 1.331 casi ... In Toscana 503 nuovi casi, 25 decessi In Toscana sono 229.540 i casi di positività al Coronavirus, ... Bollettino Covid Lombardia Dato in aggiornamento. Contagi e decessi regione per regione Veneto ... Molise Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna VENETO Sono 721 i nuovi positivi al Coronavirus...