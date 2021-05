Coronavirus in Campania, i dati del 3 maggio: 1.331 nuovi positivi e 2.688 guariti (Di martedì 4 maggio 2021) Coronavirus in Campania: il bollettino di ieri 3 maggio dell’unità di Crisi regionale riporta 1.331 positivi su 17.336 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.331 positivi al Coronavirus in Campania, 2.688 guariti e 38 decessi, di cui 21 nelle ultime 48 ore e 17 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Gli asintomatici Leggi su 2anews (Di martedì 4 maggio 2021)in: il bollettino di ieri 3dell’unità di Crisi regionale riporta 1.331su 17.336 tamponi effettuati. Nelle ultime 24 ore, si sono registrati 1.331alin, 2.688e 38 decessi, di cui 21 nelle ultime 48 ore e 17 avvenuti in precedenza ma registrati ieri. Gli asintomatici

