Coronavirus | il difensore del Napoli Maksimovic ha contratto il virus

(Di martedì 4 maggio 2021) Ilè risultato positivo al Covid: dopo l’infortunio di Koulibaly, quindi, si aggrava l’emergenza della difesa per il. Covid,positivo: emergenza difesa per ildopo l’infortunio di Koulibaly su Notizie.it.

VittorioCocive1 : Covid-19: i diritti dei residenti delle case di cura sono stati 'fortemente ostacolati' durante la pandemia, ritien… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus difensore

INTER,DE VRIJ SI RACCONTA Stefan De Vrijdell'Inter dopo la vittoria dello scudetto grazie all'aiuto di Antonio Conte racconta la ... Ho avuto il, ho perso delle partite per questo, ...DE VRIJ 8 : uncon i piedi di un centrocampista, anche se quest'anno ha dovuto fare ... È stato vittima anche di un infortunio al ginocchio e del, ma ciò non gli ha impedito di ...Il difensore Maksimovic è risultato positivo al Covid: dopo l’infortunio di Koulibaly, quindi, si aggrava l’emergenza della difesa per il Napoli.Brutte notizie in casa Napoli: il difensore Nikola Maksimovic è risultato positivo al Covid-19. A darne l'annuncio è stata la stessa società azzurra ...