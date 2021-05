Coronavirus | il bollettino di oggi 4 maggio | 34 morti in Puglia Ecco i nuovi casi Covid e i focolai Regione per Regione

fleinaudi : Con @carloalberto e @ricpuglisi la @fleinaudi ha chiesto la diffusione di un dato semplice : Quanti dei morti comun… - ricpuglisi : Con @fleinaudi e @carloalberto chiediamo che @Palazzo_Chigi e @MinisteroSalute pubblichino giornalmente il numero d… - pillamaro : (Coronavirus, il bollettino della Regione Calabria) è stato pubblicato su - T7TorreSette : #Coronavirus #Campania, il bollettino del 4 maggio 2021: 1.331 nuovi contagi e 38 decessi - CosenzaChannel : Nel bollettino di oggi si contano 302 nuovi contagi in #Calabria, 535 guariti e 5 decessi. Il tasso di positività è… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus bollettino

il Resto del Carlino

I dati dell'Isola Sono 104 i nuovi contagi dain Sardegna secondo ildi oggi, 4 maggio. Nella tabella si fa riferimento ad altri 5 morti. Sono stati 2.919 i test in più effettuati nelle ultime 24 ore. In ospedale restano ...I dati aggiornati dalla Regione Sono 488 i nuovi contagi dain Emilia Romagna secondo ildi oggi, 4 maggio. Registrati inoltre altri 24 morti. Dall'inizio dell'epidemia, nella Regione si sono registrati 372.262 casi di positività. 29.546 ...AOSTA - Il numero consistente di somministrazioni vaccinali sta riservando riscontri incoraggianti: il numero dei contagi cala di giorno in giorno. Oggi, 4 ...Nella giornata di ieri all'ospedale di Cona sono deceduti due 73enni, residenti a Ostellato e Portomaggiore, e, presso la sua abitazione di Bondeno, è deceduta una donna di 34 anni ...