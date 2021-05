Coronavirus | il bollettino del 4 maggio

Leggi su vesuvius

(Di martedì 4 maggio 2021) L’Italia prova a ripartire tra la campagna di vaccinazione contro ile le riaperture: ildel 4nel dettaglio.oggi: la situazione Covid in ItaliaL’Italia affronta la seconda settimana dall’entrata in vigore del Decreto Riaperture. I contagi in calo stanno incentivando i commerciati ed il comparto del turismo a preparare il periodo estivo conr fiducia. Se i dati lo permetteranno, infatti, i locali potranno ospitare clienti anche all’interno e pian piano le restrizioni diventeranno sempre meno stringenti. Il piano del Governo è proprio quello di procedere per gradi, senza mosse affrettate delle quali poi ci si potrebbe pentire. Non mancano, però, polemiche in merito al coprifuoco ed i controlli per il rispetto delle regole. ...