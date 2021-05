Coronavirus | il bollettino con i dati di oggi 4 maggio

(Di martedì 4 maggio 2021) Diffuso come di consueto dal Ministero della Salute ilcon isui contagi da, aggiornato ad: il Ministero della Salute, come di consueto, ha aggiornato irelativi alla diffusione del contagio da Covid-19 nel nostro paese.si registrano 9.116 nuovi casi positivi al virus. I guariti disono 18.477 mentre si registrano, purtroppo, anche altre 305 nuove morti. Il totale dei tamponi analizzati è pari a 315.506. Il tasso di positività diminuisce del -2,0% e si attesta al 2,9%. Il totale delle dosi somministrate contro il Covid-19 adè di 21.161.899. Diminuisce considerevolmente il carico delle terapie intensive con 67 ricoveri in meno rispetto a ...

Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sull'emergenza coronavirus in Italia: sono 9.116 i nuovi casi a fronte di 315.506 tamponi eseguiti. Sono 305 i decessi nelle ultime 24 ore, calano i ricoveri ordinari (-286) e quelli in terapia intensiva. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 4 maggio sulla situazione coronavirus in Italia. Covid Italia, il bollettino del 4 maggio: sono 9.116 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 5.948. Tornano a salire i casi di Covid registrati in Italia, 9.116 a fronte dei 5.948 di ieri, ma con un numero di tamponi largamente superiore (315.506 contro 121.829) con un tasso di positività che cala.