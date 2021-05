Coronavirus, i dati – 9.116 nuovi contagi con oltre 315mila tamponi: tasso di positività scende al 2,9%. Altre 305 vittime (Di martedì 4 maggio 2021) Aumentano, come di consueto dopo il weekend, i casi giornalieri di Coronavirus in Italia. Secondo i dati diffusi dal ministero della Salute, sono 9.116 le persone risultate positive ai test, contro le 5.948 di ieri. Questo a fronte, però, di un netto aumento dei tamponi giornalieri che sono passati dai 121.829 di ieri ai 315.506 effettuati nelle ultime 24 ore. Un dato che favorisce il calo di ben due punti percentuali del tasso di positività che passa dal 4,9% di ieri al 2,9% di oggi. Sono invece 305 le vittime in un giorno, in aumento rispetto alle 256 di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Aumentano, come di consueto dopo il weekend, i casi giornalieri diin Italia. Secondo idiffusi dal ministero della Salute, sono 9.116 le persone risultate positive ai test, contro le 5.948 di ieri. Questo a fronte, però, di un netto aumento deigiornalieri che sono passati dai 121.829 di ieri ai 315.506 effettuati nelle ultime 24 ore. Un dato che favorisce il calo di ben due punti percentuali deldiche passa dal 4,9% di ieri al 2,9% di oggi. Sono invece 305 lein un giorno, in aumento rispetto alle 256 di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

