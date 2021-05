Coronavirus Campania, il bollettino del 4 maggio (Di martedì 4 maggio 2021) La Regione Campania, come di consueto, ha riferito i dati sulla diffusione del Coronavirus: il bollettino del 4 maggio nel dettaglio. La situazione Coronavirus in CampaniaLa Regione Campania è entrata ufficialmente nella seconda settimana di zona gialla. Nella giornata di venerdì si parlava di un possibile ritorno in arancione, visti i dati del territorio, ma alla fine la Cabina di Regia ha valutato opportuno un cambio per le sole Valle d’Aosta e Sardegna. La prima è tornata in zona rossa mentre l’altra è passata in arancione. Nonostante la permanenza in area gialla, però, il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha invitato i propri concittadini a rispettare le regole e non abbassare la guardia. Senza mezzi termini, infatti, nel corso della diretta Facebook di ... Leggi su vesuvius (Di martedì 4 maggio 2021) La Regione, come di consueto, ha riferito i dati sulla diffusione del: ildel 4nel dettaglio. La situazioneinLa Regioneè entrata ufficialmente nella seconda settimana di zona gialla. Nella giornata di venerdì si parlava di un possibile ritorno in arancione, visti i dati del territorio, ma alla fine la Cabina di Regia ha valutato opportuno un cambio per le sole Valle d’Aosta e Sardegna. La prima è tornata in zona rossa mentre l’altra è passata in arancione. Nonostante la permanenza in area gialla, però, il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha invitato i propri concittadini a rispettare le regole e non abbassare la guardia. Senza mezzi termini, infatti, nel corso della diretta Facebook di ...

