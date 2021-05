Coronavirus | 9 116 nuovi casi e 305 decessi in 24 ore

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus 116

Sono 9.i positivi al test delin Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute . Ieri erano stati , 5.948. Sono invece 305 le vittime in un giorno (ieri 256). Sono 315.Sono 9.i positivi al test delin Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati , 5.948. Sono invece 305 le vittime in un giorno (ieri 256). Sono 315.In Italia 305 decessi, 9.116 nuovi casi, indice di positività in calo al 2,9 ... La situazione in regione Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 372.262 casi di ...ROME, MAY 4 - There have been 9,116 new cases of COVID-19 in Italy in the last 24 hours, and 305 more victims of the virus, the health ministry said Tuesday. That compares with 5,948 new cases, and ...