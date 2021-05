Coronavirus | 305 decessi nelle ultime 24 ore Oggi 136 nuovi ingressi in terapia intensiva | ieri 121

(Di martedì 4 maggio 2021) Il bollettino del 4 maggio Sono 305 idasegnalati in Italia24 ore. Il totale delle vittime legate al Covid19 sale così a 121.738. Per quanto riguarda i contagi, il bollettino della Protezione Civile e del Ministero della Salute riporta +9.116 positivi. Il trend torna quindi a salire:, l’aumento era di +5.948 casi di positività. Sono 413.889 gli attualmente positivi. Mentre invece 4.059.821 i casi totali da inizio pandemia. Le regioni con più contagi sonola Lombardia (+1.354), la Campania (+1.331) e la Puglia (+1.028). La situazione degli ospedali I dimessi e i guaritisono 3.524.194, mentre i ricoverati con sintomi sono 18.176. Sono 2.423 i pazienti ricoverati nei reparti di...

Sono 9.116 i nuovi casi di coronavirus in Italia. Sale così ad almeno 4.059.821 il numero di persone che hanno contratto il virus Sars-CoV-2 dall'inizio dell'epidemia. I decessi odierni sono 305, per un totale di 121.738. Oggi si registrano 9.116 nuovi casi con 315.506 tamponi e 305 vittime. Il tasso di positività al 2,9%. In Toscana sono 229.540 i casi di positività al coronavirus, 503 in più rispetto a ieri, con 25 decessi. Nelle ultime 24 ore si registrano altri 305 morti (ieri 256), che portano il totale delle vittime a 121.738. In Sicilia altre 25 vittime e 902 nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore. Giornata con numeri Covid in crescita rispetto alle 24 ore precedenti, influenzate però dal ridotto numero di tamponi dei giorni festivi.